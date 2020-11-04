ABD'de başkanlık yarışında kritik önemdeki Wisconsin eyaletini Biden kazandı - Son Dakika

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

Bu sonuçla Biden, Wisconsin'dan 10 delegeyi hanesine yazdırmış oldu.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre Biden, Wisconsin eyaletinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump 'ı geride bıraktı.

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