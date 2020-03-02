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ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?
13 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg kampanyasına son vererek yarıştan çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:39
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