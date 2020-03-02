ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir? - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir? - Son Dakika Dünya

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?

13 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg kampanyasına son vererek yarıştan çekildi.

ABD'de başkanlık yarışından çekilen Demokrat aday Pete Buttigieg kimdir?, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti aday adayı Pete Buttigieg kampanyasına son vererek yarıştan çekildi.


Buttigieg'ın kampanyasını durdurma kararı, rakiplerinden eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Güney Karolina zaferinden saatler sonra açıklandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Demokrat Parti, Güney Karolina, Joe Biden, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:39 
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