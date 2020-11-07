ABD'de başkanlık yarışının galibi Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris kimdir? - Son Dakika

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılan 46. başkanı olarak seçilen Demokrat aday eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'in kazanmasıyla, gözler başkan yardımcısı olarak yarışa giren Senatör Kamala Harris'e çevrildi.

56 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Harris, 2010'da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014 yılında ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı.

2020 başkanlık seçimlerine Demokratik Parti'den aday adayı olan Harris, ön seçimlerde elendi. Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

Adını Rusya soruşturması sırasında duyurdu

Kongre'ye girdikten sonra Harris, adını ilk kez ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle duyurdu.

Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili senatodaki soruşturmalarda aktif rol aldı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr'ı açıklanan "Müeller raporu" üzerine senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirdi.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev aldı.

İki çocuğun üvey annesi olan Harris'in, ABD Başkan Yardımcılığı görevine geldikten sonra sivil haklar ve ırkçı adaletsizlik üzerine etkili çalışmalar yapmasının beklendiği kaydediliyor.

Öte yandan, 2020 Başkanlık seçimleriyle ilgili hararetli tartışmalar devam ederken, 78 yaşında ABD tarihinde en yaşlı başkan olarak göreve gelen Biden'in ikinci dönem adaylığını koymaması durumunda Harris'in ismi şimdiden 2024 başkanlık seçimleri için en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor.

Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la birlikte 20 Ocak 2021'de yapılacak devir teslim töreninde yemin ederek göreve başlayacak.