ABD'de başörtülü kadına uçakta ayrımcılık iddiası - Son Dakika

NEW ABD hava yolu şirketlerinden Southwest ile seyahat eden bir kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığını öne sürdü.

ABD'de doğup büyüyen Fatima Altakrouri, Florida'dan Dallas şehrine dönerken, uçuş görevlisinin başörtülü olduğu için kendisini biletinde numarası bulunan çıkış sırasındaki koltuğa oturtmadığını belirtti.

Altakrouri, Florida'da yoğun bakımda bulunan annesini birlikte ziyaret ettiği başörtüsü kullanmayan kız kardeşi Muna Kowni'nin ise ilgili koltuk sırasına oturmasına izin verildiğini kaydetti.

Uçuş görevlisinin, kendisinin İngilizce bilmediği için acil bir durumda risk oluşturabileceğini savunduğunu kaydeden Altakrouri, "Olayı daha da korkunç yapan bu. Beni bir çeşit terörist gibi gösterdi." ifadesini paylaştı.

Altakrouri, 3 saat süren yolculukta kız kardeşinden ayrı koltukta oturmak zorunda kaldığını ifade ederek inişte hava yolu şirketini ABD Ulaştırma Bakanlığına şikayet ettiğini aktardı.

Southwest'ten yapılan açıklamada ise ilgili yolcunun acil durumda belli görevleri yapıp yapamayacağını görevliye sözlü olarak beyan etmediği için koltuğunun değiştirildiği öne sürüldü.