- ABD'de bayram coşkusu yaşandı

- ABD'de bayram coşkusu yaşandıPENNSYLVANIA - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.

- ABD'de bayram coşkusu yaşandı

PENNSYLVANIA - ABD'nin Pennsylvania eyaletinde, Müslümanlar namaz kılmak için camilere akın etti.

ABD'deki Müslümanlar, sabah saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu. Din görevlileri, vaazlarında 'birlik ve beraberlik' mesajı verdi. Kurban Bayramı Türkiye'den, Azerbaycan'a, Avustralya'dan Çin'e, Bosna Hersek'ten Kırım'a, Filistin'den Somali'ye kadar tüm İslam ülkelerinde büyük bir coşkuyla kutlanırken ABD'deki Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için eyaletlerdeki cami ve mescitlere akın etti.

Pennsylvania eyaletinde bayram namazı coşkusu yaşandı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Levittown şehrinde TAMCA Yunus Emre Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını hep birlikte eda etti. Bayramların önemine dikkat çeken cami imam hatibi Mürtaza Karadeniz, "Vatandaşlarımız yurt dışına yerleştikleri zaman din hizmeti konusunda bir arayış içerisine giriyorlar. Çünkü cami hayatımızın merkezi, hüzün ve sevinç zamanlarımızı, dini ve milli bayramlarımızı camide idrak ediyoruz. Herkesin şahit olduğu gibi sabahleyin insanlarımız çoluk çocuk bayram namazı için akın akın camiyi doldurdular" dedi.

Başka milletlerden de insanların namaza katıldığını söyleyen Karadeniz, "Hatta diğer milletlerden de kardeşlerimiz camiye bayram namazı kılmak için geldiler. Vatandaşlarımız 1990 yılında el birliğiyle burayı alarak camiye çeviriyorlar, Yunus Emre Camisi olarak ibadete açılıyor. Ben de Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen imam hatibi olarak bu camide görev yapmaktayım. Burada yaşayan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması ve güçlendirilmesi için dini konularda aydınlatılması için gayret sarf ediyoruz. Aynı zamanda manevi ve ahlaki değerlerimize de bağlılıklarının artırılması için her türlü çalışmaları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Camide dini eğitimlerin yapıldığını ve anayurdundan uzakta yetişen gençler için faaliyet gösterdiklerini kaydeden Karadeniz, "Yüce dinimizin temel prensiplerini, her türlü ifrat ve tefritlerden uzak bir şekilde sahih kaynaklardan doğru bir şekilde onlara aktarmaya çalışıyoruz. Bu amaçla 4 ile 17 yaş arasındaki çocuklarımıza sürekli Kur'an, din ve Türkçe eğitimleri oluyor. Şartlara göre diğer yaş gurubundaki vatandaşlarınıza eğitimler veriyoruz. Akşam, gündüz ve hafta sonları bu dersleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığının aktif faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadeniz, "Vatandaşlarımızın dini yayınlara ulaşması için çalışmalarımız oluyor. Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığımızın başlattığı 'Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş' kampanyasına büyük ilgi gösterdiler Allah onlardan razı olsun. Kurbanlarınızı makbul eylesin. Bu vesileyle ben Yüce Rabbim'den bayramın rızasına yaklaşmaya vesile kılmasını istiyorum. Amerika'da yaşayan İslam toplumuna, aziz milletimize bütün İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve esenlik ihsan eylemesini niyaz ediyorum. Bayramınız mübarek olsun" dedi.

Arife günü Müslüman mezarlığı ziyaret edildi

Eski Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu Başkanlarından Erhan Ata, "Bir Kurban Bayramı'nı daha eda ettik. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. "Dün arife günü geleneksel olarak hep birlikte bir kabristan ziyaretimiz oldu. Kimin ne zaman gideceği, geleceği belli olmuyor. Yaradanın karar vereceği bir şey. Zamanında aldığımız bir Müslüman mezarlığının içinde Türk Mezarlığı aslında bir hizmet veriyor. Ben oğlumu kaybettim, onu orada defin ettik. Şöyle bir şey demek istiyorum, ne kadar bir birimize bağlı olursak olalım, ne kadar birbirimizi desteklerse toplumumuz o kadar ileriye gider" ifadelerini kullandı.

Amerika'daki Türkler olarak dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Ata, "Amerika'daki Türkler olarak biz bu anlayış içerisindeyiz. Attığımız her adımımıza dikkat ederek yapmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz yetiştiriyoruz, bu cami yuvalarımızda Onlara Türkiye'deki gibi aile ve sevgisini aşılamaya çalışıyoruz. Dini bilgileri öğretmeye çalışıyoruz. Diyanetin atadığı hocalarımız çok da başarılı oluyorlar. Gençlerimiz saygılı, sevgili, en önemlisi de sevgi dolu olarak yetişiyorlar. Bayram herkese ve bütün toplumumuza olduğu gibi Türkiye'deki vatandaşlarımıza da sağlık, mutluluk ve sevgi dolu olsun" şeklinde konuştu.

İş adamı Cavit Dugun, "Gurbette de olsak bayramlarımızı doya doya yaşamaya gayret gösteriyoruz. Daha önceleri başka eyalette yaşıyordum. Buraya taşındım. Kalabalık Türk toplumu var birlikte Bayramların tadını çıkartıyoruz. Arife Günü burada Müslüman mezarlığını ziyaret ediyoruz, Türkiye'deki gibi olmazsa da iyi bir şekilde geçirmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı

Litresi 100 liraya satılan eşek sütüne 81 ilden talep yağıyor

El ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yapan sevgililer yakalandı

İstanbul'da feci kaza! Genç adam metrobüsün altında kaldı