ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi aşılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Beyaz Saray, ülkede bir süredir baş gösteren ve pudra içerikli bazı bebek mamalarının piyasadan toplatılması üzerine ortaya çıkan tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) "gece gündüz" çalıştığını bildirdi.

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.

Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

Konu, Beyaz Saray'ın da gündemine geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında bu konunun sorulması üzerine, "FDA, bebek maması sıkıntısını çözmek için gece gündüz çalışıyor." ifadesini kullandı.

Psaki, FDA'in bebeklerin ve Amerikan halkının sağlığını korumak için Abbott'ın ürettiği mamaları toplattığına işaret ederek söz konusu krizin çözümü için FDA ve mama üreticilerinin birlikte çalıştığını sözlerine ekledi.