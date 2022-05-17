ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika
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ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi

17.05.2022 01:30

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı. Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika
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