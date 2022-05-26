ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika
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ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi

26.05.2022 09:12

Bebek maması kolilerinin uçaktan indirilmesi ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın açıklaması ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizine" karşı oluşturulan Fly Formula Operasyonu kapsamında Avrupa'dan gelen bebek mamaları, Virginia...

Bebek maması kolilerinin uçaktan indirilmesi

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın açıklaması ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizine" karşı oluşturulan Fly Formula Operasyonu kapsamında Avrupa'dan gelen bebek mamaları, Virginia eyaletindeki Washington Dulles Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da sevkiyatın gerçekleştiği havaalanında düzenlenen etkinlikte yer aldı. ABD'de, yaşanan tedarik krizi nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirmişti.

ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Son Dakika
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