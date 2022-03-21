ABD'de bazı eyaletler günlük Kovid-19 raporlamasından haftalığa geçti - Son Dakika
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ABD'de bazı eyaletler günlük Kovid-19 raporlamasından haftalığa geçti

21.03.2022 19:27
ABD'de bazı eyaletler günlük Kovid-19 raporlamasından haftalığa geçti

NEW ABD genelinde düşüşe geçen Kovid-19 vaka ve ölü sayıları nedeniyle, bazı eyaletlerin günlük salgın raporlamalarından haftalık derlemeye geçtiği belirtildi.

NEW ABD genelinde düşüşe geçen Kovid-19 vaka ve ölü sayıları nedeniyle, bazı eyaletlerin günlük salgın raporlamalarından haftalık derlemeye geçtiği belirtildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, başkent Washington D.C dahil Güney Dakota, Hawaii, Kentucky, Nevada, Ohio, Oklahoma ve Güney Carolina eyaletlerinin federal kurumlara gönderdiği günlük Kovid-19 verilerini haftalığa çevireceği kaydedildi.

Devlet ve Bölgesel Sağlık Yetkilileri Derneği baş sağlık görevlisi Marcus Plescia New York Times'a, Kovid-19 salgınıyla ilgili vaka, ölü ve hastanelere yatışların daha da azalmasını beklediklerini açıklayarak, "Günlük verileri bilmemize gerek olmayan bir duruma geldik." ifadesini kullandı.

Bazı sağlık uzmanlarının ise enfeksiyonlarda gelecekte olası bir artış durumunda haftalık raporlamaların sorun yaratabileceğinden endişe duyduğu dile getirildi.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci de, dün bir ABD televizyonuna verdiği demeçte, ülkede tekrar bir Omicron varyantı artışı beklemediklerini ifade etmiş ancak Kovid-19 aşılamalarının devam etmesi gerektiğini söylemişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, South Dakota, Washington, Hawaii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de bazı eyaletler günlük Kovid-19 raporlamasından haftalığa geçti - Son Dakika


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