ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor

Market raflarında bebek maması konulan rafların boş kalması VİRGİNİA - ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı. Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.