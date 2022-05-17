ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor - Son Dakika
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ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor

17.05.2022 19:26
ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor

Market raflarında bebek maması konulan rafların boş kalması VİRGİNİA - ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle...

Market raflarında bebek maması konulan rafların boş kalması VİRGİNİA - ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı. Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

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ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de bebek maması sıkıntısı devam ediyor - Son Dakika
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