Son Dakika › Dünya › ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da - Son Dakika Dünya
ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da
6 saat önce
Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.
ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.
Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:58
ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı Benzeri 13 milyon dolara satılan 4 bin yıllık ana tanrıça heykeli ele geçirildi Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı