Son Dakika Haberleri: ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da
Son Dakika Dünya ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da - Son Dakika Dünya

ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da

6 saat önce

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da, System.String[]

ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.


Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:58 
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ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var
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