ABD'de bebeklere verilen isimlerde Muhammed ve Aliye ilk 10'da

ABD'li bir araştırma şirketinin verilerine göre, Muhammed ismi ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdi. Müslüman ismi olan Aliye de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'da yer aldı.

Haber Yayın Tarihi:

ABD'de bebeklere en çok verilen isimler arasında Muhammed ve Aliye de var