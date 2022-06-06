ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı - Son Dakika
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ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

06.06.2022 14:15
ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı

NEW ABD'nin California eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.

NEW ABD'nin California eyaletinde bir kadın, internetten bulduğu ücretsiz kullanılmış koltuğun içinde gizlenmiş 36 bin dolar buldu.

CNN'e konuşan, Vicky Umado, hayatını kaybeden birinin ailesi tarafından internet sitesinden bedava verilen koltuğu alarak evine getirdiğini söyledi.

Umado, "Koltuğu temizlerken yastığın içinde ısı pedlerine benzer katı şeyler hissettim. Çıkarıp baktığımda zarflara gizlenmiş 36 bin dolar tutarında para olduğunu gördüm." dedi.

Parayı iade etmek için koltuğu aldığı aile ile hemen temasa geçen Umado, bunun karşılığında da kendisine 2 bin 200 dolar ödül verildiğini kaydetti.

Umado, ödülle kendisine yeni bir buzdolabı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de bedava verilen koltuğun içinden 36 bin dolar çıktı - Son Dakika
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