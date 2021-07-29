ABD'de, bekleyen konut satışları haziranda düştü

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak piyasa beklentilerinin aksine düşüş kaydetti.
National Association of Realtors (NAR), haziran ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.
Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, haziranda aylık yüzde 1,9 azalarak 112,8 değerine geriledi.
Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, haziranda yüzde 0,3 artması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, mayısta aylık yüzde 8,3'lük rekor artış göstermişti.
Satışlar, haziranda yıllık bazda da yüzde 1,9'luk azalış kaydetti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışlardaki yavaşlamanın büyük ölçüde konut fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirtti.
Kaynak: AA
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