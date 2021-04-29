ABD'de bekleyen konut satışları martta beklentileri karşılayamadı

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta aylık yüzde 1,9 artarak piyasa beklentilerinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta aylık yüzde 1,9 artarak 111,3 değerine yükseldi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, martta yüzde 5 artması yönündeydi. Son 2 aydır düşüş gösteren bekleyen konut satışları, şubatta da aylık yüzde 11,5 azalmıştı.

Söz konusu satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 23,3'lük artış gösterdi. Bekleyen konut satışları şubatta yıllık bazda yüzde 0,5 azalmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, mart ayında bekleyen konut satışlarındaki artışın yüksek talebin göstergesi olduğunu belirtti.

Konut kredisi oranlarının hala rekor düşük seviyelere çok yakın olduğuna işaret eden Yun, istihdamın toparlanmaya başlamasıyla talebin muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini aktardı.

Yun, konutta düşük arzın bir sorun olduğunu belirterek, gelecek aylarda konut inşaatlarının yoğunlaşmasıyla daha fazla konut stokunun ortaya çıkacağını ifade etti.