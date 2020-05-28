ABD'de bekleyen konut satışları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika

ABD'de bekleyen konut satışları nisanda rekor seviyede düştü

ABD'de, bekleyen konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 21,8 ve yıllık yüzde 33,8 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

ABD'de bekleyen konut satışları nisanda rekor seviyede düştü, System.String[]

ABD'de, bekleyen konut satışları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle nisanda aylık yüzde 21,8 ve yıllık yüzde 33,8 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,8 azalarak verinin açıklanmaya başladığı Ocak 2001'den bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Bekleyen konut satışları bu dönemde aylık yüzde 21,8 azaldı. Mart ayından bu yana düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 15 azalması yönündeydi.

Bu dönemde konut satışları, Kovid-19 salgının etkisiyle tüm bölgelerde azalış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, nisanda neredeyse tüm eyaletlerde uygulanan "evde kal" emriyle konut satışlarında yaşanan kayda değer orandaki azalmanın "sürpriz" olmadığını kaydetti.

Yun, gelecek aylarda ekonominin normale dönmesi ve tüketici güveninin yükselmesiyle konut satışlarının da artacağını ifade etti.

Konut piyasasına ilişkin tahminlerde güncellemeye gidildiğini de belirten Yun, konut satışlarının bu yıl yüzde 11 düşmesinin, ortalama konut fiyatının ise yüzde 4 artmasının beklendiğini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 06:05 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Çankaya, Şenkaya ve Bingöl belediyelerine 98 zabıta memuru alınacak Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor ABD'li perakende şirketi Tuesday Morning, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusu yaptı THY, koronavirüs nedeniyle ilk çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL zarar etti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı İngiliz hava yolu şirketi EasyJet 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak Güne yükselişle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Çay hasadında benzinli çay toplama makinesi yasaklandı Merkez Bankası'nın rezervleri 86,3 milyar dolara geriledi Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Nissan, Barselona'daki fabrikasını kapatıyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 377,5 liradan işlem görüyor Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fırsatçılık ve stokçuluğun önüne geçmek için göreve başlıyor
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı Son dakika: İçişleri Bakanlığ, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağındaki kuralları paylaştı         
23:41
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi Elazığ'da yavru dağ keçisi Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin bahçesine girdi         
22:37
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 00:14:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de bekleyen konut satışları nisanda rekor seviyede düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]