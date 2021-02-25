ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı - Son Dakika

ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı

25.02.2021 19:07
ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı, System.String[]

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

National Association of Realtors (NAR), ocakta ayına ilişkin bekleyen konut satışlar endeksini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ocakta aylık yüzde 2,8 azalarak 122,8 değerine geriledi.

Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, ocakta yüzde 0,2 azalması yönündeydi. Bekleyen konut satışları, Aralık 2020'de aylık yüzde 0,5 artmıştı.

Söz konusu satışlar, ocakta yıllık bazda ise yüzde 13'lük artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bekleyen konut satışlarında ocak ayında yaşanan düşüşü piyasadaki talebi karşılayacak oranda konut olmamasına bağladı.

Yeni konut inşası için alınan izinlerde ve taleplerde artış olduğunu belirten Yun, bunun konut piyasasındaki arz ve talep dengesizliğinin 2021'in ortalarına doğru hafifleyebileceğinin işareti olduğunu aktardı.

Amerika Birleşik Devletleri, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar İYİ Parti ile CHP arasında HDP krizi! 9 vekilin fezlekesi ittifak ortaklarını karşı karşıya getirdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi İki cani, ülkesini beğenmedikleri genci metrelerce yükseklikteki köprüden aşağı attı
Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı         
09:01
Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat Meteoroloji'den yurdun iç ve doğu kesimleri için kar yağışı uyarısı! Pazar ve pazartesi günlerine dikkat         
08:39
Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir Hafta sonu gelen çöl tozları, virüsün bulaşıcılığını artırabilir         
08:34
İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti İtalyan basını Ozan Kabak'ın sezon başı Inter'in kapısından döndüğünü ve transferin hala gerçekleşme ihtimali olduğunu iddia etti         
08:28
Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi         
08:09
Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi Younes Belhanda'nın Instagram paylaşımı takımdan ayrılacağına yönelik iddiaları güçlendirdi         
07:47
Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi Survivor'da tansiyon yükseldi! Ünlüler ve gönüllüler birbirine girdi         
07:21
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı         
22:38
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı Gardiyanlar, mahkumu döverek öldürdü! İnsanlıktan utandıran anların görüntüsü ortaya çıktı         
15:53
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "İnadına Kanal İstanbul'u yapacağız" sözlerine yanıt         
14:01
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetti         
13:39
Kaldırımda anneannesini beklerken yüzüne yumruk yiyen küçük kız neye uğradığını şaşırdı Kaldırımda anneannesini beklerken yüzüne yumruk yiyen küçük kız neye uğradığını şaşırdı         
11:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 09:19:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de bekleyen konut satışları ocakta beklenenden fazla azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei