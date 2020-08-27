ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda yükselişini sürdürdü

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut piyasasında "V" şeklinde bir toparlanma gördüklerini belirtti.

Ülkede bekleyen konut satışları, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 15,5'lik artış gösterdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda yüzde 3 artması yönündeydi.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık yüzde 5,9 artarak 122,1 değerine yükseldi.

ABD'de, bekleyen konut satışları, temmuzda aylık yüzde 5,9 artarak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

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