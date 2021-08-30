ABD'de bekleyen konut satışları temmuzda düşüşünü sürdürdü

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalarak 110,7 değerine geriledi.

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