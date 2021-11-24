ABD'de beraat eden Kyle Rittenhouse, Trump ile görüştü - Son Dakika

ABD'nin Wisconsin eyaletinde 2020'deki gösteriler sırasında iki protestocuyu öldüren ve geçen hafta beraat eden Kyle Rittenhouse, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü.

Fox News canlı yayınına bağlanan Trump, dün Rittenhouse ve annesi ile Florida'da bir araya geldiğini anlattı.

Rittenhouse'un hakkındaki davada beraat ettiğini anımsatan Trump, Rittenhouse'u "Gerçekten çok iyi bir genç adam." olarak nitelendirdi.

Trump, "Kyle beni aradı ve bana uğrayıp 'merhaba' demek istediğini, benim hayranım olduğunu söyledi. Kyle bu süreci hiç yaşamamalıydı. Ortada yargıda bir sorun var ve Demokratlar yüzünden böyle şeyler tüm dünyada yaşanıyor." yorumunu yaptı.

Fox News, söz konusu yayında görüşme esnasında Trump ve Rittenhouse'un birlikte verdiği pozu da yayımladı.

Rittenhouse davası

Kenosha kentinde Ağustos 2020'de polisin siyahi Jacob Blake'i vurmasıyla başlayan gösterilerde, iki protestocuyu öldürüp birini yaralayan Rittenhouse hakkındaki davada jüri sanığın suçsuz olduğuna karar vermiş, Rittenhouse kendisine yöneltilen beş suçlamanın tamamından aklanmıştı.

Saldırı anı ile Rittenhouse'ın silahla vurduğu kişinin kanlar içinde yerde yattığı görüntüler, olay mahallinde bulunan AA Foto Muhabiri Tayfun Coşkun'un objektifine yansımıştı.

Söz konusu fotoğrafları daha sonra mahkemede delil olarak kullanılan Coşkun, olay anıyla ilgili gördüklerini tanık olarak savcıya aktarmıştı.