ABD'de Berat Kandili canlı yayında kutlandı - Son Dakika
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ABD'de Berat Kandili canlı yayında kutlandı

6 saat önce

ABD'de hızla artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalı olan Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Berat Kandili'ni sosyal medyadan yapılan canlı yayın ile kutladı.

ABD'de Berat Kandili canlı yayında kutlandı, System.String[]

ABD'de hızla artmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle kapalı olan Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi (DCA), Berat Kandili'ni sosyal medyadan yapılan canlı yayın ile kutladı.

Açılışını 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, başkent Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan DCA'nın canlı yayın programı 1,5 saat sürdü. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunurken, sonrasında Chicago Din Ataşesi Doç. Dr. Mahmut Ay tarafından Berat Gecesi'ne ilişkin sohbet düzenlendi.

DCA, 13 Mart'ta açıklama yayımlayarak Kovid-19 salgını nedeniyle cuma namazlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurmuştu. Daha sonra Maryland kuralları gereği DCA'nın bünyesindeki Montessori okulu, hafta sonu okulu, restoran, spor merkezi, hamam kapatılmış ve etkinlikler de ikinci bir açıklamaya kadar iptal edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Berat Kandili, Maryland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:14 Kaynak: AA

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