Son Dakika Haberleri: - ABD'de Betonun Altında Sıkışan Köpek Kurtarıldı
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- ABD'de Betonun Altında Sıkışan Köpek Kurtarıldı

1 saat önce

- ABD'de betonun altında sıkışan köpek kurtarıldıCALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, İtfaiye, Güncel
- ABD'de betonun altında sıkışan köpek kurtarıldı
CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde betonun altında sıkışıp kalan köpek itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Perris ilçesinde bir evin verandasında betonun altına girerek sıkışan köpek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Betonu dikkatli bir şekilde kesici alet yardımıyla kesen itfaiye ekipleri köpeği sahibine kavuşturdu.
- ABD'de Betonun Altında Sıkışan Köpek Kurtarıldı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:49 Kaynak: İHA
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