ABD'de Beyaz Saray ve Trump Tower'a saldırı planlamaktan tutuklanan 2 kişi suçlamaları kabul etti - Son Dakika

NEW ABD'de Washington'daki Beyaz Saray'a ve New York'taki Trump Tower binasına saldırı planı yapmaktan tutuklanan 2 kişi, haklarındaki suçlamaları kabul etti.

Associated Press'in (AP) ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, Teksas eyaletinden Jaylyn Christopher Molina'nın Mayıs 2019'dan itibaren Güney Carolina'da yaşayan 34 yaşındaki Kristopher Sean Matthews ile birlikte Suriye'deki DEAŞ örgütüne katılarak Beyaz Saray, New York'taki Trump Tower ve borsa binası gibi yerlere saldırı düzenlemeyi planladığı belirlendi.

Söz konusu kişilerin çıkarıldıkları mahkemede haklarındaki suçlamaları kabul ettikleri kaydedildi.

Matthews'in 4 Mart'ta, Molina'nın da 22 Nisan'da tekrar mahkemeye çıkarılacağı ve ikisinin de komplo suçlamasından 20 yıla kadar hapsinin istendiği öğrenildi.

22 yaşındaki Molina'nın, cep telefonunda yapılan aramada çocuk pornosuna dair görüntüler çıktığı, bundan dolayı da ayrıca 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği bilgisi paylaşıldı.

Molina ve Matthews, DEAŞ'e destek sağlamak suçlamasıyla 25 Eylül 2020'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince gözaltına alınmıştı.