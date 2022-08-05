Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü

05.08.2022 18:00
Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü

ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarına düşen yıldırım, 2 kişinin ölümüne 2 kişinin de yaralanmasına yol açtı.

Washington DC'de gök gürültülü sağanak yağış devam ederken, itfaiye yetkilileri Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Lafayette Park'a yıldırım düştüğünü, olayda 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Washington DC İtfaiye Sözcüsü Vito Maggiolo, hayatını kaybeden kişilerin James Mueller (76) ve Donna Mueller (75) olduğunu, 2 yaralının durumunun ise kritik olduğunu belirtti.

Gizli servis elemanları ve park polisinin yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını vurgulayan Maggiolo, kurbanların o anda parkta ne amaçla bulundukları hakkında bir açıklama yapmadı.

Olay yerine gelen acil durum ekipleri parkın bir kısmını kullanıma kapattı. Durumları kritik olan yaralılar civardaki hastanelere kaldırıldı.

Yıldırımın düştüğü an kameralara yansıdı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyaz Saray yakınlarına yıldırım düşmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
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