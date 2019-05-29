Son Dakika Haberleri: ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi
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ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi

1 saat önce

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında kendini ateşe verdi, System.String[]
ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi.
Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:54 Kaynak: AA
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