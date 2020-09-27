ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir su kaynağında beyin yiyen mikroplar bulunmasının ardından Lake Jackson kentinde yaşayanlara musluk suyu içmeme çağırısı yapıldı. Yapılan testler sonucunda suda Naegleria adlı, genellikle ölümcül beyin enfeksiyonlarına yol açtığı saptandı.

DEZENFEKSİYON YAPILIYOR

Amip ilk olarak Cuma günü tespit edildi. Bunun üzerine sekiz ayrı kentte musluk suyunu sifon dışında kullanmama çağrısı yapıldı. Bu çağrı diğer kentler için Cumartesi kaldırılırken Lake Jackson'daki uyarı sürüyor. 27 bin nüfusu olan Lake Jackson'ın yetkilileri, su kaynağında dezenfeksiyon çalışması yapıldığını fakat ne zaman tamamlanacağını bilmediklerini söyledi. Yetkililer daha sonrasında ise Cumartesi günü uyarı seviyesini değiştirerek suyun kaynatıldıktan sonra içilebileceğini açıkladı.

BURUNDAN GİRİP BEYNE İLERLİYOR

Kent sakinlerinin duş alırken suyun burunlarına girmediklerinden emin olmalarını istendi. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin özellikle tehdit altında olduğu açıklandı. Amip, altı yaşında bir çocuğun bu mikrop nedeniyle ölmesinin ardından yapılan araştırma sonucu su kaynağında tespit edildi.

AMİP NEDENİYLE 34 ÖLÜM

Dünya genelinde tatlı su kaynaklarında bulunan bu amip vücuda burun yoluyla girdikten sonra beyne ilerliyor. Enfekte olan kişiler genelde bir hafta içinde hayatını kaybediyor. ABD'de bu amip nedeniyle 2009-18 yılları arasında 34 ölüm kaydedildi.