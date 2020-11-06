ABD'de bıçak sırtı seçim: Pennsylvania'da Trump az farkla önde
06.11.2020 09:00
ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.
ABD Başkanlık seçiminde kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile önde olduğu açıklandı.
ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimlerinde oy sayım işlemleri sürerken,kritik eyaletlerin başında gelen 20 delegeli Pennsylvania'da oy sayımı devam ederken, ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Başkan Trump'ın yüzde 49.5 ile Demokrat rakibi Joe Biden karşısında yarışı önde götürdüğü açıklandı. Joe Biden'ın ise yüzde 49.2'da kaldığı ifade edildi.
Son Dakika ABD'de Ermeniler, 'Cafe İstanbul' adlı Türk restoranına saldırdı Alev Alev dizisindeki gerçek yangın sahnesi izleyicilerden tam not aldı Süt fabrikasındaki skandal görüntülere imza atan işçinin ifadesi ortaya çıktı: Süt değil deterjandı CNN Türk'te canlı yayında kavga: Sen aptal, şapşal bir adamsın Korkunç fuhuş sarmalı! 15 yaşındaki kız kardeşlerini para karşılığı pazarlayan iki abla gözaltına alındı Son Dakika: İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı Cem Yılmaz, Saadet Özsırkıntı ile aşk yaşadığı iddialarına imalı paylaşımla yanıt verdi Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum