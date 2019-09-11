Abd'de bıçaklı saldırı: 5 yaralı
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ABD'de bir işyerinde 5 kişi bıçaklandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:22 Kaynak: DHA
ABD'de bir işyerinde 5 kişi bıçaklandı. Yaralanan 5 kişi hemen hastaneye kaldırılırken, yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Olay, Florida eyaletine bağlı Tallahassee şehrinde meydana geldi. Saldırganın, Dyke Industries şirketine gelerek 5 kişiyi bıçakladığı bildirildi. Yaralanan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, birinin durumunun ağır olduğu açıklandı. Florida polisi, saldırganın gözaltına alındığını açıklarken daha fazla detay vermedi.
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