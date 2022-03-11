ABD'de Biden anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika
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ABD'de Biden anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor

11.03.2022 18:10
ABD'de Biden anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar son dönemde anketlerde kan kaybederken, Biden'a halk desteği yüzde 42 seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar son dönemde anketlerde kan kaybederken, Biden'a halk desteği yüzde 42 seviyesinde seyrediyor.

Wall Street Journal gazetesinin anketine göre, katılımcıların yüzde 57'si Biden'ın başkanlık performansından memnun değil.

Biden'ın mensup olduğu Demokratlar, en güçlü oldukları Kovid-19 ile mücadele başlığında kan kaybetmeye başladı. Ankette, Demokratların, daha önce bu başlıkta Cumhuriyetçilerle aralarında 16 puan fark varken, şu anda bunun 11'e düştüğü belirtildi.

Biden ve Demokratlar ekonomide sınıfta kaldı

Öte yandan, ankete göre, katılımcıların yüzde 63'ü, Biden'ın ülkede artan fiyatlar ve enflasyonu ele alma şeklini beğenmiyor.

Katılımcıların yüzde 47'si enflasyon konusunu Cumhuriyetçilerin daha iyi yönettiğini kaydederken, sadece yüzde 30'u Demokratları tercih etti.

Ukrayna katılımcıların yüzde 25'i için önemli

Gündemin en sıcak konusu Ukrayna ile ilgili de katılımcıların sadece yüzde 25'i bu hususun kendileri için önemli olduğunu aktardı.

Biden yönetiminin son dönemde Ukrayna savaşında Rusya'ya karşı sert yaptırımları uygulaması ve 1 Mart'ta Kongre ortak oturumunda yaklaşık 1 saatlik ulusa sesleniş konuşması yapmasının ardından halk desteğini artıramaması dikkatlerden kaçmadı.

Demokratlar kasım seçimlerinde zora düşüyor

Biden ve Demokratların halk desteğini istedikleri seviyeye çekememesi 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri için tehlike arz ediyor.

Seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı, 100 sandalyeli Senatonun ise üçte biri değişecek.

Bu seçimlere kadar Demokratlar, halk desteğini artıramazsa şu anda ellerinde tuttukları Temsilciler Meclisi ve Senatodaki çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabilir. Bu durumda Biden'ın görevindeki son 2 yılında yasama ajandası konusunda zorluklarla karşılaşması bekleniyor.

YORUMLAR
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ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya Acil Yardım Paketi ABD Kongresi'nden Ukrayna'ya Acil Yardım Paketi ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizinin enerjide bağımsız olunması gerektiğini hatırlattığını ifade etti.

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Kaynak: AA

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