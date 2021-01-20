(WASHINGTON)- ABD'de Biden Yemin Töreni İçin Kongre Binasına Geldi - Son Dakika

- ABD'de Biden yemin töreni için Kongre binasına geldi

WASHINGTON - ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden 3 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından bugün görevi resmen devralıyor. Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada Biden, yardımcısı Kamala Harris ile birlikte yemin töreni öncesi St. Matthew the Apostle Kilisesi'ne ziyarette bulundu. Kilise ziyaretinin ardından Biden ve Harris, yemin törenini gerçekleştirmek üzere Kongre binasına geldi. Biden ve Harris'in gelişiyle yemin töreni seremonisi başladı.