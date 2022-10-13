ABD'de Biden'ın imzaladığı 280 milyar dolarlık Çip ve Bilim Yasası masaya yatırıldı

NEW ABD Başkanı Joe Biden tarafından bu yaz imzalanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası'nın ulusal güvenlik ve ülke ekonomisi için önemine vurgu yapıldı.

Washington Post gazetesince düzenlenen çevrim içi panelde Virginia Demokrat Senatörü Mark Warner ile Indiana eyaleti Cumhuriyetçi Vali Eric J. Holcomb söz konusu yasanın ekonomik ve jeopolitik etkilerini tartıştı.

Senatör Warner, Kovid-19 salgını öncesi tedarik zincirinde bir aksama yaşanmadığı için ilgili yasanın öneminin farkına varılmadığını belirterek "Ancak son birkaç yılda araç fiyatlarındaki aşırı artış bizi kendimize getirdi. ABD'de üretilen araçlar yarı iletken çip yetersizliği nedeniyle müşterilere ulaştırılamadı. Bütün bunlar açıkça şu anki enflasyon rakamlarını da etkiledi." dedi.

Mevcut ABD yönetiminin bu alanda yarışı bırakmadığını, aksi takdirde büyük tehdit altında olacaklarını vurgulayan Warner şöyle devam etti:

"Çin ile Tayvan arasındaki artan gerilimleri gördüğümüzde, en azından ordumuz için satın aldığımız dünyadaki en son teknoloji çiplerinin hepsinin Tayvan'dan geldiğinin farkına vardık ve bu meselenin yurt içinde halledilmesi için adım attık. Çünkü Tayvan, potansiyel olarak Çin komünist devletinin askeri tehdit ve ablukası altında, bu bizim için büyük ölçüde yıkıcı olabilir, ulusal güvenlik ile ekonomik risk teşkil edebilir."

Yarı iletkenler sorununun teknolojide yatırım yapılması gereken alanlardan sadece biri olduğunu belirten Warner, ulusal güvenlik gereği üretim ve tedarik zinciri üzerinde kontrolü sağlamanın ve aynı zamanda bu alanlarda diğer ülkelerle rekabet etmenin şart olduğunu vurguladı.

"Başarmamız gereken çok iş var"

Indiana Valisi Eric J. Holcomb da Çip ve Bilim Yasası ile ABD'nin teknoloji alanında dünyadaki oyuna dahil olduğunu söyleyerek "Bu konuda geride kalmak, kendi tedarik zincirlerimiz üzerinde daha fazla kontrolün olmadığı her an, bizi savunmasız, hatta zayıf bir pozisyona sokar." diye konuştu.

Indiana eyaletinin, bu yasa kapsamında yapılacak yatırım ve araştırmalar için öne çıktığını kaydeden Holcomb, "Indiana, üretimdeki hünerleriyle tanınan bir eyalet. ABD'de kişi başına düşen üretimde bir numarayız. Bu konuda dünya standartlarında araştırma ve geliştirme yapan üniversitelere sahibiz." ifadesini kullandı.

Vali Holcomb "Buna rağmen hala gidecek çok yolumuz ve başarmamız gereken çok iş var." diyerek eyalette şirketlerin uzun vadeli gelecek için büyük ve kararlı yatırımlar yapması gerektiğini bildirdi.

Teknoloji hamlesinde atılacak adımların istihdama ve eyalet ekonomisine katkısına da vurgu yapan Holcomb, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden savaşı gibi küresel olayların da yatırımcıları etkilediğinin altını çizdi.

Çip ve Bilim Yasası

ABD Başkanı Joe Biden'in 9 Ağustos'ta imzalayarak yürürlüğe soktuğu "Çip ve Bilim Yasası", ülkede yerli yarı iletken üretiminin artırılması için "nesilde bir kez gelen yatırım fırsatı" şeklinde nitelenmiş ve ABD'nin konumunu Çin'e karşı güçlendirileceği kaydedilmişti.

Çin'e kayan çip üretiminin tekrar ABD'ye dönmesini teşvik eden 280 milyar dolarlık çip yasası kapsamında gelecek 6 ay boyunca yarı iletken fabrikalarının inşa edileceği, sadece bu inşa sürecinin tek başına 1 milyondan fazla istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

ABD Senatosunda 27 Temmuz'da, bir gün sonra da Amerikan Temsilciler Meclisinde kabul edilen ABD'de yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik çip yasası, otomobilden elektroniğe kadar birçok endüstride üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için dört yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.