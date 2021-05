ABD'de 'biftek pasaportu' dönemi

ABD'nin Nebraska eyaleti valisi Pete Ricketts, et endüstrisini desteklemek ve et tüketimini teşvik etmek için "biftek pasaportu" uygulamasını başlatacaklarını duyurdu.

Bill Gates ve Richard Branson gibi dolar milyarderlerinin halkı laboratuvarda üretilmiş sentetik et ürünlerini kullanmaları çağrısına eleştiri geldi. ABD'nin Nebraska eyaleti valisi Pete Ricketts, et tüketimini teşvik etmek için 'biftek pasaportu' uygulamasını başlatacaklarını açıkladı.Ricketts yaptığı açıklamada, Nebraska Biftek Konseyi tarafından düzenlenen Nebraska Biftek Pasaportu uygulamasında et ürünleri satan 40 restoranın yer aldığını kaydetti. Vali Ricketts et endüstrisinin ortadan kaldırılmasının Nebraska için yıkım olacağını belirtti.

YAPAY ET PROJESİ

Küresel olarak onlarca firma, laboratuvarda yetiştirilen balık, sığır eti ve tavuğu üretmek için çalışmalara başladı. Bill Gates ve Richard Branson'ın destekçileri arasında olduğu ABD merkezli Memphis Meats gibi test çalışmalarını sürdüren firmalar, böylece Barclays'in 2029 yılına kadar 140 milyar dolar değerinde olabileceğini tahmin ettiği alternatif et pazarına girmeyi amaçlıyor.