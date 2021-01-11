ABD'de bin 606 kadın katilini tanıyor - Son Dakika

2018 yılında bin 946 kadının cinayete kurban gittiği ABD'de bin 748 kadından bin 606'sı katilini tanıyor.

ABD'de son yıllarda kadına yönelik şiddet oranları hız kesmiyor. Son olarak 2018 yılına ilişkin verilerin elde edildiği ülkede 2018 yılında bin 946 kadın öldürüldü. 2018 yılı içerisinde işlenen bin 894 cinayetin 101'inde kurbanın 18 yaşından küçük, 241'inin ise 65 yaşında olduğu belirlendi. Ortalama yaşın ise 41 olduğu tespit edildi. Ülkedeki bin 946 cinayetine kurban giden kadınların bin 215'inin beyaz, 605'inin siyahi, 56'sının Asya veya Pasifik Adalı, 30'unun Amerikan Kızılderili veya Alaska Yerlisi olduğu tespit edilirken 40'ının nereli olduğunun bilinmediği aktarıldı.

Suçlu ile kurban ilişkisi tespit edilebilen cinayetlerde, bin 748 kadından bin 606'sının katilini tanıdığı, 142 kadının ise tanımadığı biri tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kadınların yüzde 63'ü eşleri, eski eşleri ve sevgilileri tarafından cinayete kurban gitti.

ALASKA, ABD'DE KADIN CİNAYETLERİNDE İLK SIRADA

2018 yılında Alaska, ABD genelinde işlenen kadın cinayetleri bakımından ilk sırada yer alıyor. Kadın cinayetlerinin 100 binde 3.40 oranında görüldüğü Alaska'da veriler kadın cinayetlerinin korkutucu boyutta olduğunu gözler önüne seriyor. Alaska'yı, 100 binde 2.34 oran ile Missouri ve 100 binde 2.31ile Oklahoma takip ediyor.

SİYAHİ KADIN CİNAYETİ ORANLARI DAHA YÜKSEK

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tüm kadın cinayeti kurbanlarının yaklaşık yarısı, mevcut veya eski bir partnerleri tarafından öldürülüyor. Silah kontrolü savunucuları, ABD'deki aynı yaş grubu siyahi kadınların partneri tarafından ölümcül bir şekilde vurulma ihtimalinin beyaz kadınlardan 2 kat daha fazla olduğunu ve genç siyahi kadınların yakın bir partner tarafından vurulma ve öldürülme olasılığının beyaz kadınlara göre neredeyse 3 kat daha fazla olduğunu savunuyor.

KADIN CİNAYETLERİNDE KULLANILAN EN YAYGIN SİLAHLAR

ABD'de 2018'de kadın cinayetlerinde kullanılan silahın tespit edilebildiği cinayetlerde, kadınların yüzde 56'sının silahla öldürüldü. Kadınların 330'u bıçak veya diğer kesici aletlerle, 101 kadın keskin bir cisimle ve 177 kadın ise fiziksel saldırı sonucu öldürüldü.

ŞİDDET GÖREN KADIN SAYISI ARTIYOR

ABD'de suç oranları son 20 yılda istikrarlı bir şekilde düşüş gösterirken cinayet oranları son yıllarda yükselmeye devam etti. Bazı şehirlerde cinayet oranları endişe verici hızda arttı. Chicago'da 2015 yılında 496, 2016'da ise 762 kadın cinayeti işlendi.

ABD'de ortalama dakikada 20 kişi bir partneri tarafından fiziksel olarak istismar ediliyor. Bir yıl boyunca, 10 milyondan fazla kadın ve erkeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlamına geliyor. Her 4 kadından 1'i ve 9 erkekten 1'i partneri tarafından fiziksel, cinsel şiddete maruz kalıyor.

Öte yandan ABD'de her 3 kadından 1'i ve 4 erkekten 1'inin partneri tarafından bir tür fiziksel şiddet yaşadığını söylüyor. 7 kadından 1'i ve 25 erkekten 1'i partneri tarafından yaralanırken, 10 kadından 1'i ise partneri tarafından tecavüze uğruyor. Her 4 kadından 1'i ve 7 erkekten 1'i hayatları boyunca partnerleri tarafından şiddetli fiziksel şiddete maruz kalıyor. 7 kadından 1'i ve 18 erkekten 1'i yaşamları boyunca partnerleri tarafından çok korktukları, kendilerinin veya yakınlarının zarar göreceğine ya da öldürüleceğine inandıkları noktaya kadar takip edildi.

BİR GÜNDE 20 BİNDEN FAZLA TELEFON GÖRÜŞMESİ

ABD'de sıradan bir günde ülke çapındaki aile içi şiddet yardım hatlarına 20 binden fazla telefon görüşmesi yapıldığı bildirildi. ABD'de her 5 kadından 1'i ve 71 erkekten 1'i yaşamı boyunca tecavüze uğruyor.

(Akasya Yaşaroğlu/İHA)