ABD'de bir anne maske takmayan çocuklarına saldırdı - Son Dakika

ABD'de bir anne maske takmayan çocuklarına saldırdı

02.01.2021 10:42
ABD'de bir anne maske takmayan çocuklarına saldırdı, System.String[]

ABD'nin Arizona eyaletinde Sarah Michelle Boone isimli kadın, Covid-19'a yakalanan 3 çocuğuna maske takmadıkları gerekçesi ile saldırdı.

ABD'nin Arizona eyaletinde Sarah Michelle Boone isimli kadın, Covid-19'a yakalanan 3 çocuğuna maske takmadıkları gerekçesi ile saldırdı. Boone, polis tarafından gözaltına alındı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele eden ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Wickenburg'da yaşayan 32 yaşındaki Sarah Michelle Boone, Covid-19'a yakalanan 3 çocuğuna maske takmadıkları gerekçesi ile saldırdı.

Polis, çocuklara şiddet uygulandığı üzerine bir ihbar alması üzerine Boone'nın evine gitti. Polisler eve gelmeden önce evden kaçan Boone, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alındığı sırada zorluk çıkartan anneye, ekipler elektroşok ile müdahale etti.

Gözaltına alınmasının ardından çocuğa şiddet ve masum aile fertlerine uygunsuz davranış suçlamaları ile mahkemeye çıkarılan anne, 5 bin dolar para cezasına çarptırılırdı. Mahkeme, Boone'nin 6 Ocak'ta tekrardan duruşması olduğunu belirtti.

Mahkeme ve polis tarafından paylaşılan raporlarda, annenin bir çocuğunun yüzüne vurduğu, ikincisine tekme attığı ve üçüncüsünü ise boğazını sıktığı kaydedildi. - ARIZONA

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Arizona, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de bir anne maske takmayan çocuklarına saldırdı - Son Dakika


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