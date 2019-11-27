ABD'de bir apartmanda yangın çıktı: 5 ölü

ABD'nin Minnesota eyaletinde çok katlı bir binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, Minneapolis kentinin Cedar-Riverside Mahallesi'ndeki bir apartmanda, günün ilk saatlerinde yangın çıktığını açıkladı.

İtfaiye Şefi John Fruetel, 24 katlı binanın 14. katında çıkan yangının, katta büyük hasara yol açtığını bildirdi.

Yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Fruetel, yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralanan bir itfaiyecinin ise hastaneye sevk edildiğini aktardı.

Fruetel, itfaiyecilerin apartmanın 16. ve 17. katlarında da yoğun dumana rastladığını söyleyerek, apartman sakinlerinin binanın merdivenlerinden tahliye edildiğini kaydetti.

Yerel basındaki haberlerde, 190 daireli apartmanda 04.00 sularında çıkan yangının yaklaşık 30 dakikada söndürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, yangının çıktığı 14. kattaki dairelerin bir süreliğine kullanılamayacağını ancak 15. kat ve üzerindeki daire sakinlerinin günün ilerleyen saatlerinde evlerine dönebileceğini belirtti.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili araştırma devam ediyor.