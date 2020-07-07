ABD'de bir askeri üste, tacize uğradığını söyleyen kadın asker vahşice öldürüldü - Son Dakika

ABD'de bir askeri üste, tacize uğradığını söyleyen kadın asker vahşice öldürüldü

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde Nisan ayında kaybolan 20 yaşındaki uzman çavuş Vanessa Guillen'in cesedi bulundu.

ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Fort Hood askeri üssünde Nisan ayında kaybolan 20 yaşındaki uzman çavuş Vanessa Guillen'in cesedi bulundu.

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Cinayet, ABD'nin en büyük askeri üslerinden birinde işlenmesi ve Guillen'in ölümünden önce bir başka asker hakkında cinsel tacize uğradığını iddia etmesi nedeniyle ülkede gündem oluşturdu.

Sosyal medyada düzenlenen kampanyalarla askeri görevdeyken cinsel tacize uğrayanlar yaşadıklarını anlatırken, konuyla ilgili yeni bir yasal düzenleme yapılması için kampanyalar başlatıldı.

Cinayetle ilgili yapılan ilk değerlendirmeler, Guillen'in çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğünü ve daha sonra cesedinin parçalara ayrıldığını ortaya koydu.

Guillen ailesinin avukatı Natalie Khawam, ABD basınına yaptığı açıklamada, genç kadının kimliğinin diş kayıtlarından tespit edilemediğini ve kimlik tespiti için örneklerin başka bir eyalete gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Ailesi, Guillen'in kaybolmadan üç hafta önce annesine üs içerisinde cinsel tacize uğradığını ve başka bir uzman çavuş tarafından takip edildiğini söylediğini açıkladı.

Açıklamada, Guillen'in korktuğunu belirttiği ancak annesinin ısrarla sormasına rağmen kendisini taciz eden kişinin kim olduğunu söylemediği ifade edildi.





Soruşturmada son durum ne?

Soruşturmada, Guillen'in 20 yaşındaki uzman çavuş Aaron Robinson tarafından üs içerisinde bir çekiçle kafasına defalarca vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

Fort Hood üssünden 30 Haziran'da kaçtığı belirlenen Robinson'ın intihar ettiği açıklandı.

Olayla ilgili olarak Robinson'ın 22 yaşındaki kız arkadaşı Cecily Aguilar, delil karartma suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aguilar verdiği ifadede, Robinson'ın kendisini 22 Nisan'da aradığını ve bir kadın askerin kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdüğünü söylediğini aktardı.

Savcılık'tan yapılan açıklamada, Guillen'in kaybolmasıyla ilgili ordu içinde açılan soruşturma kapsamında hem Robinson'ın hem de Aguilar'ın ifadesinin alındığını ancak olayla bağlantıları olmadığına hükmedildiği belirtildi.

Cinayete nasıl tepkiler geldi?

Cinayet, ABD'de büyük bir infiale yol açtı. Senatör Kirsten Gillibrand ve Temsilciler Meclisi Üyesi Kaclie Speier, olayla ilgili Savunma Bakanlığı müfettişlerinin devreye girmesi ve soruşturma açması çağrısı yaptı.

Ayrıca, Kongre nezdinde de ordu içinde kadınları hedef alan cinsel tacizlerle ilgili soruşturma açılması istendi. Ordu içindeki cinsel tacizlerin engellenmesi ve bildirilmesine yönelik düzenlemelerin değiştirilmesi talebiyle protesto gösterileri düzenlendi.

Guillen'in ablası Lupe Guillen, sosyal medyada "#IAmVanessaGuillen" etiketini başlatarak, insanlardan orduda uğradıkları tacizleri anlatmalarını istedi.

Aile avukatı Khawam da, Guillen'in başına gelenin münferit bir olay olmadığını öne sürdü.

Aile, Kongre'nin orduda cinsel taciz ve saldırıların bildirilmesiyle ilgili prosedürleri değiştiren yeni bir yasal düzenlemeye gitmesini istiyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı yıllık raporda, 2019 yılında bildirilen cinsel taciz vaka sayısının 1000 asker başına 5,5 olduğu belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 07:57 

Son Dakika Dünya ABD'de bir askeri üste, tacize uğradığını söyleyen kadın asker vahşice öldürüldü - Son Dakika Dünya
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