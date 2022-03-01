ABD'de bir baba üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti - Son Dakika
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ABD'de bir baba üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

01.03.2022 09:26
ABD'de bir baba üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir babanın üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği bildirildi.

Olay, Sacramento bölgesinde bir kilisede yaşandı.

Sacramento Şerif Departmanından Rod Grassmann, düzenlediği basın toplantısında, babanın kiliseye girerek 15 yaşın altındaki üç çocuğunu ve kimliği henüz belirlenemeyen dördüncü bir kurbanı, ardından da kendisini silahla vurduğunu belirtti.

Yetkililer, bunun aile içi şiddet vakası olduğunu aktararak nedenlerinin araştırıldığını bildirdi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "yıkıcı" olarak nitelendirerek ABD'de devam eden silahlı şiddet eylemlerinin bu kez de arka bahçelerinde olduğunu kaydetti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Kaliforniya, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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