Abd'de bir bara silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı
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ABD'de bir bara giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
ABD'de bir bara giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Polis 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Silahlı saldırı, Kansas eyaletindeki Kansas şehrindeki bir barda düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, saldırganın, olay yerinden kaçtığını ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediklerini bildirildi.
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