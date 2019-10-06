Son Dakika Haberleri: Abd'de bir bara silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı
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Abd'de bir bara silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı

1 saat önce

ABD'de bir bara giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı.

Abd'de bir bara silahlı saldırı: 4 ölü, 5 yaralı, System.String[]

ABD'de bir bara giren silahlı bir kişi etrafa ateş açtı. Polis 4 kişinin öldüğünü, 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Silahlı saldırı, Kansas eyaletindeki Kansas şehrindeki bir barda düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, saldırganın, olay yerinden kaçtığını ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediklerini bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:50 Kaynak: DHA
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