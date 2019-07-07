Son Dakika Haberleri: ABD'de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

ABD'de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu

47 dakika önce

ABD'nin St. Louis kentinde bir evde 5 kişinin cesedi bulundu, St. Louis Emniyeti yerel halkla koordine olarak katilin bulunması için çalışma başlattı.

ABD'de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu, System.String[]
ABD'nin St. Louis kentinde bir evde 5 kişinin cesedi bulundu, St. Louis Emniyeti yerel halkla koordine olarak katilin bulunması için çalışma başlattı.

ABD'nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde bir evde 5 kişinin cesedinin bulundu. Polis olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. St. Louis Polis Şefi Jon Belmar, 5 kişinin nasıl ve kim tarafından öldürüldüklerinin bulunması için vatandaşlardan yardım istedi. Ölen 5 yetişkinin öğle saatlerinde bir grupla birlikte olduklarını ve ölümlerin cinayet olduğunu söyleyen Belmar, "Bu suçu çözmede bize yardımcı olmak için bölge halkının yardımına ihtiyacımız var" dedi.

Cinayete kurban giden 5 kişinin kimliklerinin tespit edildiği açıklandı. Öldürülen 5 kişinin kimlikleri hakkında başka bir açıklama yapılmadı. - MİSSOURİ
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Missouri, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı Meteoroloji'den kritik uyarı: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:17:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ABD'de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]