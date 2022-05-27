ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı

27.05.2022 16:02
ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pottstown ilçesinde yerel saatle 20.00 sıralarında bir evde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Pottstown İlçe Müdürü Justin Keller, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin ise kayıp olabileceğini açıkladı. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki 3 evin yıkıldığı ve bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi. İlçe yönetimi, Pottstown'daki okullarda bir gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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