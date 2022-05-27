ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı

27.05.2022 20:41

- ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

- ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı

PENNSYLVANIA - ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pottstown ilçesinde yerel saatle 20.00 sıralarında bir evde patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, patlama sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Pottstown İlçe Müdürü Justin Keller, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve 2 kişinin ise kayıp olabileceğini açıkladı. Şiddetli patlama nedeniyle çevredeki 3 evin yıkıldığı ve bazı evlerde hasar meydana geldiği bildirildi. İlçe yönetimi, Pottstown'daki okullarda bir gün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı
ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı
ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı
ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı
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ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı ABD'de bir evde patlama: 4 ölü, 2 yaralı Texas saldırısı: Öğretmen eşini kaybeden Joe Garcia, 'üzüntüsünden öldü' Texas saldırısı: Öğretmen eşini kaybeden Joe Garcia, 'üzüntüsünden öldü' ABD'de silah kültürü: Ateşli silahlar 2020'de 45 bin kişinin ölüm nedeni ABD'de silah kültürü: Ateşli silahlar 2020'de 45 bin kişinin ölüm nedeni
Kaynak: İHA

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