Son Dakika Haberleri: Abd'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı
Son Dakika Güncel Abd'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı

Abd'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı

28 dakika önce

ABD'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktıABD, (DHA) ' ABD'de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evde düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türde 245 hayvan buldu.

ABD'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı

ABD, (DHA) ' ABD'de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evde düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türde 245 hayvan buldu. Olayla ilgili 3 kişi 'çocuk istismarı' ve 'hayvana kötü muamele' suçlarıyla karşı karşıya.

Olay, Florida eyaletinde yer alan Edgewater şehrinde meydana geldi. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, polis ekipleri gelen bir ihbar üzerine bir adrese kontrole gitti ve adreste inceleme yaptı. Adreste yapılan incelemede düzgün bakılmayan ve kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve farklı türlerde 245 hayvan bulundu. Ayrıca, evde, kafeste ölmüş bir ginepig, çürümüş gıdalar, hayvan dışkıları ve idrar bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, 8,9 ve 10 yaşındaki 3 çocuğun Florida Çocuk ve Aile Birimi tarafından söz konusu evden alınıp, sorumlu bir aile bireyine verildiği ve evdeki hayvanların da hayvan koruma merkezi tarafından barınağa gönderildiği açıklandı.

Açıklamaya göre, Melissa Hamilton, Greg Nelson ve Susan Nelson ismindeki 3 kişi ise 3 'çocuk istismarı' suçu ve 66 'hayvana kötü muamele' suçuyla karşı karşıya.

Ayrıca polis, Greg Nelson'ın gözaltında olduğunu, Melissa Hamilton'ın ise yerinin bilindiğini ancak gözaltında olmadığını bildirdi.

İnceleme sırasında evde bulunan hayvanlar sırasıyla şu şekilde

Köpek 4

Kedi 2

Ginepig 9 canlı 1 ölü

Tavşan 12

Hamster 4

Şeker planör (uçan kuskus) 10

Kuş 14

Geko 1

Kara kaplumbağası 1

Kirpi 1

Sakallı Ejder 7

Leopar Geko 1

Fare 178

Abd'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında: Mutabakatın en büyük kaybedeni ABD
Uşak'ta yangın faciası! Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti Kremlin'den Suriye'deki Kürtlere çağrı: ABD sizi kışkırtıyor, dinlemeyin Eşini öldürüp yaktıktan sonra orucunu açmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 12:32:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Abd'de bir evden, kötü koşullarda yaşayan 3 çocuk ve 245 hayvan çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]