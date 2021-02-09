ABD'de bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken öldürüldü

ABD'de 20 yaşındaki bir genç, YouTube için sahte soygun videosu çekerken vurularak öldürüldü.

Tanıkların anlatımına göre ABD'nin Nashville kentinde Timothy Wilks adındaki genç ve bir arkadaşı, çoğunlukla ailelerin geldiği bir macera parkının dışında ellerinde büyük bıçaklarla bir grup insana yaklaştı.

Wilks daha sonra 23 yaşındaki bir genç tarafından vurularak öldürüldü; genç polise bunun bir şaka olduğunun farkında olmadığını, kendini savunmak amacıyla silahını ateşlediğini söyledi.

Wilks'in arkadaşları şaka videosunun YouTube için çekildiğini anlattı.

Gencin ölümü üzerine kimse tutuklanmadı.

Yerel basın kuruluşu WKRN'e olay akşam 21: 20 saatinde gerçekleşti.

YouTube'da birilerine şaka yapılan ya da birilerinin kandırıldığı sahte videolar çok popüler.

Ancak sosyal medya platformu iki yıl önce tehlikeli şaka videolarının yasaklanmasını içeren birtakım yeni kurallar getirmişti.

Silahla tehdit ya da sahte soygun gibi videolar, platformdan kaldırılacak içerikler arasında sayılmıştı.

Kurşun denemesi yaparken erkek arkadaşını öldürdü

YouTube 2015 yılında, vlogger Sam Pepper'in bir adamı, arkadaşının vurularak öldürüldüğüne ikna eden videosunu kaldırmayı reddetmişti.

2017 yılında ise 19 yaşındaki Monalisa Perez, YouTube için çektikleri bir videoda erkek arkadaşı Pedro Ruiz'u silahla öldürdü.

Çift, kalın bir kitabın kurşunun geçmesine izin vermeyeceğini düşünerek bir test videosu çekmek istemişti.

Perez, Mart 2018'de altı ay hapis yattı.

YouTube bu olaydan 10 ay sonra bu tarz tehlikeli şaka videolarını yasakladı.