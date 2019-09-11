Son Dakika Haberleri: ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi
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ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi

1 saat önce

ABD'mi Illinois eyaletinde bir hemşire çalıştığı hastanede kürtaj ile alınan bebeklerin ölmeleri için "konfor odaları" tahsis edildiğini açıkladı

ABD'de bir hastanede kürtaj ile doğan bebeklere 'ölüm odaları' tahsis edildi, System.String[]

ABD'mi Illinois eyaletinde, bir hemşire çalıştığı hastanede kürtaj ile alınan bebeklerin ölmeleri için "konfor odaları" tahsis edildiğini açıkladı.


Başkent Washington'daki "Born Alive Act" komisyonuna konuşan hemşire Jill Stanek, Oak Lawn kentindeki Christ hastanesinde kürtaj ile doğan ve hayatta kalan bebeklerin tek başlarına ölmeleri için özel odaların olduğunu ifade etti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Illinois, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:00 
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