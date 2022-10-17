ABD'de bir ilkokulda radyoaktif atık bulundu - Son Dakika
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ABD'de bir ilkokulda radyoaktif atık bulundu

17.10.2022 10:24
ABD'de bir ilkokulda radyoaktif atık bulundu

ABD'de 2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların üretildiği St. Louis banliyösünde bir ilkokulda önemli derecede radyoaktif kirlilik tespit edildi.

ABD'de 2. Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların üretildiği St. Louis banliyösünde bir ilkokulda önemli derecede radyoaktif kirlilik tespit edildi.

Boston Chemical Data Corp. tarafından hazırlanan raporda, daha önce dile getirilen kirlilikle ilgili endişeler doğrulandı.

Okuldan ağustosta alınan örneklere dayanan raporda, St. Louis banliyösündeki ilkokulda radyoaktif atık bulunduğu belirtildi.

Bu radyoaktif maddelerin solunması veya yutulmasının ciddi yaralanmalara neden olabileceği bildirildi.

Raporda, "Okuldaki koşulların beklentilere uygun hale getirilmesi için önemli bir iyileştirme programına ihtiyaç duyulacak." ifadelerine yer verildi.

Bölgeden yapılan açıklamada, bundan sonraki adımların belirlenmesi için avukatlar ve uzmanlarla görüşüleceği belirtildi.

Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Betsy Rachel, yaptığı açıklamada, "Güvenlik, personelimiz ve öğrencilerimiz için kesinlikle en büyük önceliğimizdir." dedi.

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Kaynak: AA

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