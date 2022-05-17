ABD'de bir ilkokulun kapısına kadar gelen timsah böyle yakalandı - Son Dakika

CNN International'da yer alan habere göre, ABD'de yaşanan olay hem eğlendirdi hem de korkuttu. ilkokulun çevresinde görülen timsahı yetkililer güç bela yakaladı.

2 METRELİK TİMSAHI GÖREN VATANDAŞLAR YETKİLİLERE HABER VERDİ

Charleston'ın Hayvan Kontrol Servisi Amiri Courtney Bayles'e göre yoldan geçenler timsahı fark ettiklerinde polisi aradı. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sürüngen, Daniel Island İlkokulu'nun önüne gelmeden önce çevredeki evlerin bahçelerinde gezinirken görüldü. CNN'e konuşan Bayles, timsah ihbarı aldıkları her durumda ilk önce kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir unsur olup olmadığını araştırdıklarını söyledi. Yetkili ne timsahın ne de çevredeki kişilerin zarar görmesini istemediklerini belirtti.

Bayles yakınlarda bir gölet olmaması nedeniyle yetkililerin timsahı bir kamyona yükleyerek götürmesi gerektiğini aktardı. Charleston Polis Teşkilatı'nın resmi Facebook hesabında paylaşılan videoda Bayles ve başka bir memurun timsahın sırtına atladığı ve ağzını bantladığı görülüyor.

TİMSAHLARIN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ NEDENİYLE BÖYLE VAKALARIN GÖRÜLDÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Hayvan Kontrol Servisi Amiri kimsenin yaralanmaması için çok dikkatli hareket ettiklerini dile getirdi. Bayles bu tip durumlarda yetkililerin timsahın hem dişlerine hem de kuyruğuna dikkat etmesi gerektiğini aksi takdirde ciddi yaralanmaların oluşabileceğini söyledi. Timsahların çiftleşme dönemi olması nedeniyle bahar ve yaz aylarında bu tip vakaların sıkça yaşandığı belirtildi. Bayles yılın bu döneminde günde bir timsah ihbarı aldıklarını ifade etti. Yetkililer, yakalanan timsahları insanlarla teması en aza indirebilmek için ücra alanlara götürülüyor.

Güney Karolina Doğal Kaynaklar Departmanı'na göre timsahlar kıyılardaki bataklıklarda yuva yapıyor ve eyalet yasaları uyarınca timsahları beslemek ya da onları rahatsız etmek yasak.