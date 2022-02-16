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ABD'de bir kadın, Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttu - Son Dakika

ABD'de bir kadın, Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttu

16.02.2022 18:53
ABD'de bir kadın, Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttu

NEW ABD'nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttuğu belirtildi.

NEW ABD'nin Florida eyaletinde bir kadının, 2021'de devletten aldığı Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttuğu belirtildi.

Miami Herald gazetesinde yer alan haberde, 33 yaşındaki Jasmine Martinez'in, işyerlerine verilen Kovid-19 federal yardımını uzun süredir düşmanı olduğu bir kadını öldürmek için kullandığına inanıldığı kaydedildi.

Miami polisinin gözaltı tutanaklarında, Martinez'in, nisan 2021'de aldığı yaklaşık 15 bin dolar tutarındaki Kovid-19 yardım parası ile 24 yaşındaki Le'Shonte Jones adlı kadının öldürülmesi için kiralık katil tuttuğu yazıldı.

Polis, aynı günlerde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Jones'un katil sanığı olan eski mahkum Javon Carter'ın cep telefonunda büyük miktarda parayı sayarken çekilmiş bir video bulduklarını açıkladı.

Gözaltına alınan Carter, Jones'un öldürülmesi ile ilgili 1'inci derece cinayetle suçlanırken, Martinez'in de kiralık katil tutma suçlamasından yargılanacağı bildirildi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, Miami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de bir kadın, Kovid-19 yardım parası ile kiralık katil tuttu - Son Dakika
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