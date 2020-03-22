ABD'de bir kadına Kovid-19 tedavisi için yaklaşık 35 bin dolar fatura - Son Dakika
Son Dakika Güncel ABD'de bir kadına Kovid-19 tedavisi için yaklaşık 35 bin dolar fatura - Son Dakika

ABD'de bir kadına Kovid-19 tedavisi için yaklaşık 35 bin dolar fatura

16 dakika önce

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura çıkması şaşkınlık yarattı.

ABD'de bir kadına Kovid-19 tedavisi için yaklaşık 35 bin dolar fatura, System.String[]

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura çıkması şaşkınlık yarattı.

Sağlık sisteminin pahalılığı nedeniyle sık sık eleştirilen ABD'deki hastane faturaları Kovid-19 salgını nedeniyle bir kez daha gündeme geldi.

ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan ve daha sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci Twitter hesabından paylaştı.

Nefes darlığı, ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi belirtileri olan Askini, ilk olarak Boston'da bir hastanenin acil servisine gittiğini ve burada kendisine "zaturre" olabileceği ve evine gidebileceğinin söylendiğini anlattı.

Belirtilerinin sürmesi ve kötüleşmesi üzerine iki kere daha hastaneye gittiğini ve son gidişinde kendisine Kovid-19 testi yapıldığını belirten Askini, testten 3 gün sonra aldığı sonuçlarda kendisinde virüse rastlandığını kaydetti.

Test ve tedavi sürecinde sağlık sigortası olmadığına ve o dönem Başkan Donald Trump'ın testlerin ücretsiz olmasını öngören yasayı onaylamadığına işaret eden Askini, "Daha sonra önüme 34 bin 927 dolarlık bir fatura geldi. Tam anlamıyla şok olmuştum. Çevremde kimsenin bu kadar parası yoktu." ifadelerini kullandı.

Virüsü atlattığını ancak yine de tedbiri elden bırakmadığını kaydeden Askini, söz konusu ücretin karşılanması için devlet destekli sağlık sigortasına (Medicaid) başvurduğunu ve bekleme sürecinde olduğunu aktardı.

Sigorta kapsamına ve hastanelere göre faturalar değişiklik gösteriyor

ABD'de Kovid-19 testleri, Trump'ın imzaladığı yasa tasarısının ardından ücretsiz hale getirildi.

Ancak yine de ilk muayene ve tedavi süreci için hastalara çıkacak faturanın ne kadar olduğu, testin hangi laboratuvarda yapıldığına, tedavi uygulanan hastaneye ve kişinin sağlık sigortasının kapsamına göre farklılık gösteriyor.

Kaiser Family Foundation'ın yayımladığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 testleri ve tedavisi için ABD'lilere ortalama 9 bin dolar fatura çıkarken, kişinin tedavi sürecine göre bu rakam 20 bin doları bulabiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:28 Kaynak: AA

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