Son Dakika Haberleri: ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı
Son Dakika Güncel ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı

ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı

1 saat önce

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bir kadının yaşadığı karavanda bulunan 320 fare toplatıldı.

ABD'de bir kadının yaşadığı karavandan 320 fare çıktı, System.String[]

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bir kadının yaşadığı karavanda bulunan 320 fare toplatıldı.

Ülke basınında yer alan haberde, bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine karavanında yaklaşık 320 fare besleyen kadının ikna edildiği ve farelerin toplatıldığı belirtildi.

Yetkililer, karavanın her bölümünde bulunan farelerin, döşemelerin ve koltukların altında oyuklar açtığını, motorun kablolarını kemirdiklerini açıkladı.

Adı açıklanmayan kadının ilk başta iki fareye sahip olduğu ancak farelerin her 4 haftada bir doğum yapması sonucunda sayının katlanarak arttığı ve son durumda 320 civarında farenin karavanda yaşadığı tespit edildi.

Kadının durumun kontrolünden çıktığını kabul ettiği ve başka bir yerde yaşayacağı ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, California, San Diego, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:15 Kaynak: AA
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