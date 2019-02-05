Son Dakika Haberleri: ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğdu

ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğdu

11 dakika önce

FORT ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişinin kendisine saldıran dağ aslanını boğarak öldürdüğü bildirildi.

ABD'de Bir Kişi Kendisine Saldıran Aslanı Boğdu, System.String[]
FORT ABD'nin Colorado eyaletinde bir kişinin kendisine saldıran dağ aslanını boğarak öldürdüğü bildirildi.

Colorado Park ve Yaban Hayatı Merkezi yetkilileri, Fort Collins bölgesinde patika yolda koşu yapan bir kişinin dağ aslanının saldırısına uğradığını belirtti. İsmi açıklanmayan adamın bir süre boğuştuktan sonra dağ aslanını boğarak öldürdüğü kaydedildi.

Yetkililer, yüzünden, bileğinden, kolu ve bacağından yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Colorado'da 1990'dan bu yana dağ aslanı saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:53 Kaynak: AA

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