ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı - Son Dakika

ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı

12.02.2021 20:13
ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı, System.String[]

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir köpeğe vefat eden sahibinden 5 milyon dolar miras kaldığı bildirildi.

2020'nin son günlerinde ölen iş adamı Bill Doris'in, Border Collie cinsi 8 yaşındaki köpeği Lulu'ya 5 milyon dolar miras bıraktığı ortaya çıktı.

Doris, vasiyetinde, mirasının Lulu'nun bakım masrafları için harcanmasını ve bu amaçla köpeğin bakıcısı Martha Burton'a her ay makul miktar ödeme yapılmasını istedi.

Lulu'nun bakıcısı ise bir köpeğe 5 milyon dolar harcayıp harcayamayacağını bilmediğini ancak bunu denemek istediğini söyledi.

İş adamının bekar olduğu kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, İş Adamı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Husileri terör listesinden çıkardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı Deniz Seki 20 kilo vererek iğne ipliğe döndü Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi
Fatih Terim'e Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti         
19:32
Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü         
19:04
Samsun'da baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü Samsun'da baraj gölüne devrilen pikaptaki 3 kişi öldü         
18:59
Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulunan alzheimer hastası kadının ilk kelimesi 'üşüyorum' oldu Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulunan alzheimer hastası kadının ilk kelimesi 'üşüyorum' oldu         
18:30
Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş         
17:55
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor         
17:16
Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü         
16:29
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular 'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular         
15:57
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 20:16:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de bir köpeğe sahibinden 5 milyon dolar miras kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei